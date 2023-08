Sud-Ouest : 20 degrés de moins en 48 heures !

La place du Capitole a retrouvé son animation estivale. Les touristes sont revenus et les marchands aussi. La fraîcheur retrouvée y est sans doute pour quelque chose. À onze heures, il fait à peine 17 degrés. C'est difficile de croire que deux jours plus tôt Toulouse (Haute-Garonne) était écrasée de chaleur. Il faisait 40 degrés à l'ombre, et sous les parasols, il n'y avait personne. Cette semaine, la Ville Rose a battu son record de température qui est de 42,3 degrés. Qui dit chaleur suffocante, dit tenue plutôt légère. Mais ce samedi matin, les vêtements ont retrouvé un air presque automnal. Revenons à jeudi, pas grand monde sur les quais de la Garonne à part quelques intrépides. Ce matin, au même endroit, il fait 23 degrés de moins. Nous avons trouvé les plus heureux de ce répit matinal, Hannah et Quentin, de jeunes mariés. Selon la mariée, "je ne me serais pas vu me marier par la chaleur du week-end dernier". Justement, quelques gouttes pourraient tomber sur Toulouse cet après-midi avec un petit 25 degrés. TF1 | Reportage P. Michel, S. Petit, M. Larradet