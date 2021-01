Sud-ouest : au pic de la crue

Ils sont plus de 200 à avoir subi les conséquences directes des inondations sur Tartas. Au sixième jour de crue, un habitant a encore les pieds dans l'eau. Pompe à eau, bois et même friandises, familles et voisins apportent leur soutien au couple de retraités. La solidarité s'organise, comme à l'extérieur. Deux navettes des pompiers sont au service des riverains, du matin au soir. Sandrine attend son tour. Elle n'a pas vu son domicile dans l'eau depuis deux jours. Lorsqu'elle découvre sa maison, c'est le choc. Même constat chez certains commerçants. Implantés face à la place centrale, il y a déjà deux rénovations au compteur en six mois pour un restaurant. La réserve est sens dessus-dessous. Pour la gérante, c'est la double peine. "Pour cette année, effectivement, ça a vraiment été : confinement, inondation, reconfinement, et à nouveau l'inondation. Il y a forcément du stress. Avoir l'impression qu'on ne va pas s'en sortir", se désole-t-elle. Après un pic atteint en début de journée dans le Tartas, l'heure est à la décrue dans tout le département des Landes.