Suède, le pays qui ne croit pas au masque

À l'heure où l'Hexagone et d'autres pays européens se masquent de plus en plus, il y a un endroit en Europe où on ne le porte pas. En Suède, les autorités ne le mentionnent même pas parmi les mesures de protection à adopter contre le coronavirus. Depuis le début de l'épidémie, le pays fait cavalier seul ou presque à contre-courant du monde. Mais est-ce une bonne stratégie ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.