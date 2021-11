Suède : le plus haut gratte-ciel en bois du monde

C'est une prouesse, avec pourtant le plus vieux matériau de construction au monde. 20 étages tout en bois de 80 mètres de haut, un record. Le bâtiment vient tout juste d'être inauguré et c'est désormais l'emblème de cette petite ville du nord de la Suède, Skelleftea. Le bâtiment abrite à la fois un centre culturel, une salle de spectacle, un sauna et 205 chambres d'hôtel. Le bien nommé "Wood Hôtel", entièrement à l'abri des incendies. Le bois transmet en effet la chaleur dix fois moins vite que le béton. Du bois protégé du froid et du vent par un mur de verre extérieur. Du verre qui créait des reflets. Alors, pour conserver l'intimité des chambres, il a fallu trouver une solution. Pour que les voisins ne puissent pas se voir, ils ont mis des panneaux. Au 20e étage, la structure est encore entièrement en bois. En revanche, la dalle est en béton. Cela pour que le bâtiment bouge un peu plus lentement. Il faut savoir que tous les gratte-ciel bougent un petit peu. Et malgré une construction innovante unique en son genre, le bois est trop léger pour assurer une rigidité suffisante à cette hauteur.