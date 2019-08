Suède : un quartier 100% écolo

Lundi matin, la question du climat sera officiellement abordée au G7, mais certains n'ont pas attendu les réunions au sommet pour agir localement. Västra hamnen, un quartier de quinze mille habitants de la ville de Malmö en Suède, fonctionne à 100% aux énergies renouvelables. Tout y est trié et transformé pour produire de l'énergie ou de l'électricité et nos reporters l'ont constaté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.