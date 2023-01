Suicide de Lucas : quel procès pour ses harceleurs ?

Quatre mineurs de treize ans sont maintenant dans l’attente de l’audience à huis clos, devant le juge des enfants d’ici quelques semaines. Des collégiens, deux filles sont ressortis libre d’une garde à vue de libre d’une garde à vue de dix heures mercredi, au commissariat d'Epinal. D’après le procureur de la république, “Les mis en cause ont uniquement admis avoir proféré à plusieurs reprises des moqueries à l’encontre de leur camarade”. Les faits se sont déroulés de septembre dernier jusqu’au début de ce mois de janvier. “Enquête ayant établi que le harcèlement avait pu participer au passage à l’acte suicidaire de Lucas”. Que risquent ces collégiens de treize ans ? Cela ne fait qu’un an qu’une loi fait du harcèlement scolaire un délit pénal, passible de prison. En théorie, cette nouvelle loi prévoit des peines pouvant aller jusqu’à dix ans de prison et 150 000 euros d’amendes. Dans les faits, pour les mineurs, la loi prévoit deux audiences devant le juge des enfants. TF1 | Reportage G.Bellec, J. Rieg-Boivin