Suicide de Nicolas, 15 ans : le rectorat en faute ?

Dix jours après le suicide de Nicolas, victime de harcèlement dans un lycée de Poissy, c'est un rebondissement bouleversant. On savait que ses parents avaient écrit en avril au proviseur pour l'informer d'une main courante et d'un dépôt de plainte. Il leur avait répondu qu'il avait convoqué les élèves suspectés. Mais ce qu'on ignorait, c'est cette réponse sidérante, brutale qu'ils ont reçue du rectorat de Versailles trois semaines plus tard : "vous avez remis en cause les fonctions et menacé de dépôt de plainte le personnel de direction du lycée professionnel (...) reproché sa passivité face à un supposé harcèlement. Vos propos sont inacceptables, tombent sur le coup de l'article 226-10 du code pénal. Je vous enjoins d'adopter désormais une attitude constructive et respectueuse envers la communauté éducative". Des propos clairement menaçants envers une famille qui appelait seulement à l'aide et qui choque samedi soir le ministre de l'Éducation nationale. "Ce courrier est une honte. Il faut se mettre à la place de parents, qui saisissent l'institution scolaire pour aborder la détresse, qui est vécue par leur enfant, et qui reçoivent ce type de réponse. C'est inacceptable. Évidemment, je tirerai toutes les conclusions et j'en tirerai toutes les conséquences y compris en matière de sanctions", a affirmé Gabriel Attal. Ce courrier a d'ores et déjà été versé à l'enquête administrative en cours. Le ton employé, le manque d'empathie ne surprennent pas un responsable d'une association contre le harcèlement scolaire, Hugo Martinez, président de l'association Hugo ! Le ministre de l'Éducation nationale promet un plan contre le harcèlement fin septembre. En attendant, il a convoqué lundi dans son bureau tous les recteurs d'académie pour lancer un audit sur tous les cas de signalement rapporté l'an dernier. TF1 | Reportage C. Bayle, F. Leenknegt