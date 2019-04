Suicide en hausse : tous les policiers unis dans le silence et la colère

C'est une situation rarissime, voire inédite, le directeur général de la Police nationale a apporté son soutien au mouvement de colère exprimé par les policiers ce vendredi 19 avril 2019. Et pour cause, le nombre de suicides a fortement augmenté. Depuis janvier 2019, 28 fonctionnaires se sont donnés la mort contre 35 pour l'ensemble de l'année 2018. Deux agents se sont d'ailleurs suicidés le jeudi 18 avril 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.