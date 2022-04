Suisse : le pays des bunkers

En plein cœur de la Suisse et de ses paisibles paysages, il est difficile d'imaginer qu'en dessous d'une école se cache un abri anti-atomique. Derrière une porte blindée, une base arrière capable d'abriter ou de soigner plus de 500 personnes en cas de guerre ou d'attaque nucléaire.En plein cœur de la Suisse et de ses paisibles paysages, il est difficile d'imaginer qu'en dessous d'une école se cache un abri anti-atomique. C'est même écrit dans la loi depuis la guerre froide. La Suisse compte aujourd'hui un peu plus de 300 000 bunkers capables d'accueillir 9 millions de personnes, soit plus que sa population. Même les nouveaux immeubles en prévoient, comme c'est le cas à Vérossaz, 600 habitants. Dans un chalet en construction, une porte blindée et un mur en béton de 30 cm, les normes de sécurité sont très strictes. Pour mettre à l'abri ses citoyens, la Suisse a vu les choses en grand. Le bâtiment construit autour de l'immense tunnel de Sonnenberg, d'une longueur d'un kilomètre et demi, forme l'un des plus grands bunkers au monde. Il a été construit dans les années 70 pour contenir un tiers de la population de Lucerne, soit 20 000 personnes et peut encore abriter aujourd'hui 2 000. Ça peut sembler spartiate, mais tout y est : un central téléphonique, une salle d'opération, une prison, et même des rations de survie. Le tunnel de Sonnenberg est l'exception, car la plupart des bunkers militaires ne font que quelques centaines de mètres carrés. Mais entretenir ces vestiges coûte cher. Alors l'armée vend ces abris à des particuliers. Et les Suisses ne manquent pas d'imagination. Certains stockent des milliers de gruyères, et d'autres un arsenal défensif. Une surprise se cache derrière chaque porte blindée ou presque. Le scénario d'une guerre est très pris au sérieux. Certains voient en ces bunkers une aubaine. La Suisse qui revendique sa neutralité dans les conflits semble être aujourd'hui le pays le mieux préparé pour protéger sa population. TF1 | Reportage A. Basar, Q. D'Anjou