Suisse : un fromager affine ses emmentals avec de la musique

Beat Wampfler était vétérinaire et est devenu affineur depuis 2016. En 2018, il s'est lancé dans une expérience inédite. Il utilise la musique pour faire pénétrer dans le fromage les bactéries à la surface. Son but est de prouver que les vibrations sonores peuvent influer sur la maturation de ses emmentals. Ce procédé est appelé la sonochimie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.