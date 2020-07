Suivez le guide : à la découverte de la Dordogne, berceau de la préhistoire

La Dordogne est la destination vacances par excellence. Pour un voyage dans le temps, il y a le village troglodytique de la Madeleine. Puis, Sarlat, un incontournable du Périgord noir, assure le dépaysement à travers ses ruelles et la fameuse maison de La Boétie. Après un déplacement sur l'eau, découvrez la Roque-Gageac, un des plus beaux villages de l'Hexagone. Puis terminez la visite avec la villa gallo-romaine de Montcaret datant du Ve siècle.