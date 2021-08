Suivez le guide : à la découverte des gorges de l'Orbe

A 50 kilomètres au nord de Béziers, c'est un magnifique décor sauvage tourné vers la Méditerranée qui s'offre à nous. Pour s'émouvoir, visiter, explorer, arpenter, nager et pagayer, il faut remonter les gorges de l'Orbe. Et c'est au fil de l'eau que nous allons découvrir cette vallée. Ici, les adeptes du canoë ont trouvé le terrain de jeux idéal, jusqu'à 36 kilomètres de descente sur l'Orbe pour admirer une nature préservée. Pour découvrir les attraits de ce parc naturel du Haut-Languedoc, nous remontons les gorges et ses vasques, appréciées des baigneurs. Là, nous y attend Romain, notre guide, passionné par sa région. Il nous emmène dans les vignes de Saint-Chinian, son coup de cœur. Ici, nous rencontrons Sophie et Florence qui mettent un point d'honneur à promouvoir leur beau terroir auprès des amateurs d'œnotourisme. Un vignoble où les légendes sont plus enracinées que le sarment de vigne. Sur les bords de l'Orbe, les villages médiévaux expriment aussi toute leur beauté. Et là encore, la légende est bien accrochée aux pierres avec ce pont qui aurait été construit par le diable au XIIe siècle. Suivez le guide pour découvrir les autres richesses de la région.