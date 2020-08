Suivez le guide : à la découverte du lac de Vassivière

Situé en plein cœur du Limousin, le lac de Vassivière (Haute-Vienne) fait profiter d'une nature luxuriante au calme. Avec 47 km de rivages découpés et préservés, l'envie de prendre le large est permanente. La passerelle de l'île de Vassivière, qui se traverse à pied ou en petit train, ou encore la Cité des insectes figurent parmi les incontournables à découvrir. Une escapade qui procure un sentiment de bout du monde pour un dépaysement immédiat.