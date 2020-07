"Suivez le guide" : direction la Margeride, au cœur du Massif central

En Margeride, le viaduc de Garabit pourrait être, un jour, classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Pour le visiter, suivons la rivière nommée la Truyère. Ensuite, partons à l'assaut des monts de la Margeride, un endroit encore très préservé et très sauvage. Puis, traversons un petit chemin de terre pour découvrir le vestige d'une voie ferrée, démantelée, qui abrite un affinage de fromage. Pour terminer, rendons-nous dans le Gévaudan, un territoire victime autrefois d'un terrible fait divers.