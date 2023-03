Suivi de grossesse : l'hôpital à ma porte

Dans ce camion, il y a trois sages-femmes qui parcourent chaque semaine des centaines de kilomètres pour rencontrer leurs patientes. Avec elles, tout le matériel nécessaire pour un examen de suivi de grossesse. Ce jour-là, elles ont rendez-vous avec Marjorie, enceinte de trois mois. Pour son bilan sanguin et son échographie du premier trimestre, elle a fait appel à cette unité mobile de soin obstétrique, l'une des premières dans l'Hexagone. Cette patiente vit à Saint-Donat, la maternité la plus proche est à une heure et demie de route. Comme elle, 400 femmes, habitantes de déserts médicaux en Auvergne, sont suivies par ce dispositif expérimental. Sans lui, beaucoup d'entre elles auraient dû renoncer à un suivi régulier. À cause de l'éloignement, pour sa précédente grossesse, Marjorie a été obligée d'accoucher chez elle avec la seule aide de son mari. La distance empêche parfois la prévention de certaines complications. Les habitants de ce village acclament l'initiative. Après six mois d'expérimentation, l'équipe se félicite d'avoir réussi à créer un réseau avec les professionnels de santé sur place. TF1 | Reportage E. Vinzent, N. Chieza, P. Delannes