Sujets sensibles : comment en parler aux enfants ?

L'enfance, c'est le temps de l'insouciance, celui des questions aussi, percutantes, parfois dérangeantes, auxquelles il est impossible de s'échapper. Pour les parents, toute la difficulté est de savoir trouver les mots justes. Sur les réseaux sociaux, on trouve des astuces pour parler du corps au plus petit. Il existe aussi toute une littérature pour enfant très imagée, sur la mort, la guerre, la sexualité, pour lancer le débat avec eux. À chaque âge, des sujets tabous. Pour Samuel et Baptiste, neuf ans, parler du corps crée une petite gêne. Les histoires de Max et Lili abordent tous les sujets, même les plus graves. Dominique de Saint-Mars en a écrit 133 en tout, du harcèlement à la pédophilie. Depuis 30 ans, elle s'inspire de son histoire personnelle et de nombreuses discussions avec les enfants, pour connaître leur crainte sur la maladie, et sur la drogue aussi. Mais peut-on parler de tout avec son enfant et surtout quand faut-il le faire. Pour une psychologue, certains sujets ne doivent être abordés que lorsqu'on les vit. Prévenir sans inonder d'informations, l'enfant doit aussi garder sa part d'imagination. TF1 | Reportage L. Adda, J. F. Drouillet, K. Betun