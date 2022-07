S'unir pour payer moins cher

À chaque fois qu’il ouvre la porte de sa boutique, Jean-Marie l’avoue, il y a une forme de soulagement. Car il y a un an, il a bien cru devoir baisser le rideau. Loyer, électricité ... face à des factures dont le montant est toujours plus élevé, il a pris une décision drastique qui peut surprendre en cette période de forte inflation. Il a baissé tous ses prix. Il vend son produit phare à 5,10 euros, tout en conservant sa marge. Ce produit se vendait auparavant à 5,90, et serait probablement à plus de 6 normalement. Même chose pour une toile, vendue 70 euros. C’est 20 de moins que l’an dernier. Comment est-ce possible ? Tout simplement en sa façon de se fournir. Plutôt que d’acheter seul, il a rejoint un groupement chargé de négocier les prix à sa place. Comme lui, ils sont 126 vendeurs indépendants partout en France à s’être réunis. Tous paient une cotisation de 100 euros par mois. Une somme qui est très vite comptabilisée, quand ils vont voir leurs fournisseurs. Bref, l’union fait la force. Plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage C. Diwo, N. Hesse, L. Gorgibus