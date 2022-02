"Super-héros malgré lui", le retour de la bande à Fifi

Un acteur de seconde zone décroche le rôle de sa vie : le premier super-héros français. Mais quand il devient amnésique, il se prend vraiment pour un super-héros. "Super-héros malgré lui" est le septième film d'une bande d'amis désormais célèbre : la bande à Fifi. Nous sommes allés à leur rencontre sur le tournage. Si Philippe Lacheau réalise cette nouvelle histoire, il n'y a pas de hiérarchie dans le groupe, chacun apporte sa touche personnelle. "C'est très important pour nous que ça reste des relations saines, sincères pour qu'on s'amuse pour de vrai. Et plus on s'amuse pour de vrai dans nos films, plus ça se ressent à l'images", explique le réalisateur. Chacun de leurs films a attiré entre un et trois millions et demi de spectateurs. Une décennie de succès après des débuts difficiles. Pour ce nouvel opus, il n'ont donc pas ménagé leurs efforts. Cascades, chutes spectaculaires et gags à profusion, la bande s'est donnée les moyens de s'envoler vers un nouveau succès. TF1 | Reportage S. De Vaissière, P. Véron