Super, méga, maxi promos : coup de pouce ou coup de com' ?

Qui croire ? Carrefour nous vend une super affaire, Intermarché préfère parler de tout petit prix, Leclerc s’engage à vendre moins cher. Partout, ça déborde de slogans qui promettent de prendre soin de votre budget. Car le prix est, plus que jamais, ce que les clients regardent en premier. Perrine Vignon dirige un supermarché de Seine-et-Marne. En période d’inflation, les prix les plus attractifs sont ciblés sur tout ce qui se met dans le réfrigérateur, les basiques du repas des Français. Si vous y achetez un bifteck, vous faites une très bonne affaire. Mais on ressort rarement d’un supermarché, avec seulement une tranche de viande dans son caddie. Muriel l’a bien compris. Elle compare tout et ne prend que le moins cher. À peine sortie d’Aldi, elle fonce chez Leclerc. Cette mère de famille a vu le boom des opérations, prix cassé, prix coûtant, prix bloqué. Pour s’y retrouver, elle étudie chaque prospectus et visite entre six ou sept supermarchés différents chaque semaine. TF1 | Reportage M. Poissonnet, L. Vergari Morelli, P. Bouffard