Super typhon : alerte maximale à Hong Kong

C'est une mer déchaînée sur l'île de Cheung Chau. L'eau déferle dans les rues et emporte tout sur son passage. Le typhon Saola est arrivé sur les côtes chinoises. À Hong Kong, des branches sont brisées et des arbres sont déracinés par la puissance du vent, soufflant en rafales, à plus de 220 kilomètres à l'heure. Les rues de la métropole de sept millions d'habitants sont presque vides. Seuls quelques-uns osent braver la tempête. C'est l'alerte maximale dans le sud de la Chine, où nous avons pu joindre Iris Martet, étudiante française. Elle s'est préparée à rester confinée chez elle avec ses deux colocataires. Saola pourrait être le plus puissant typhon de ces 70 dernières années à balayer la côte chinoise. L'aéroport a été fermé, 460 vols ont été annulés et 300 passagers sont bloqués. Les inondations sont la première conséquence visible du passage du typhon, comme les rues submergées dans la province du Guangdong. Pour constater les dégâts, il faudra attendre que la tempête soit terminée. TF1 | Reportage B. Guénais, Q. Trigodet