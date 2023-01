Superéthanol : faut-il faire marche arrière ?

Cette après-midi dans cette station-service, le prix du litre de l'éthanol est affiché à 1.18 euros. C'est deux fois plus qu'il y a six mois, alors les automobilistes concernés commencent à grincer des dents. On rencontre ce chauffeur de taxi, il est équipé pour l'éthanol, mais il n'en met plus. C'est un grand rouleur et il est revenu à l'essence. Dans ce garage, on équipe des voitures d'un boîtier qui permet de rouler à l'éthanol, ça coûte en moyenne 1 000 euros. L'automne dernier, la demande a chuté, mais c'est un phénomène saisonnier, nous dit le gérant, car il y a une différence entre l'éthanol été et l'éthanol d'hiver. Et puis l'éthanol est un carburant issu de l'agriculture, et les coûts de production à cause de l'énergie notamment ont beaucoup augmenté. Mais il y a un autre phénomène, l'éthanol est victime de son propre succès. Paradoxe de la situation chez les concessionnaires, les voitures neuves à l'éthanol se vendent pourtant très bien en ce moment. N'oublions pas que l'E85 est aussi beaucoup moins polluant que le diesel ou l'essence. TF1 | Reportage S. Hembert, Z. Ajili, V. Lamhaut