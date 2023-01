Supermarché collaboratif : il promet d'être 5 à 10% moins cher

Fabrice Gerber veut bousculer le marché du discount. “Les produits qu’on a dans nos magasins n’ont pas de marques, on appelle ça des produits de marque blanche. Le fait que nous n’avons aucun intermédiaire nous permet d’avoir 15 à 20 % moins chers que la distribution actuelle” a-t-il affirmé. Sur les salons professionnels, l’entrepreneur alsacien vend son nouveau concept de magasin qui ouvrira en mars prochain. Ce futur magasin, le voici. Dans les rayons, aucune marque connue, et des références limitées. Un seul beurre, une seule lessive, un seul type de spaghetti. Le modèle économique s’inspire des circuits courts. Aucun intermédiaire, pas de centrale d’achat. Les fournisseurs comme ce producteur de soupe dans le Gers seront tous actionnaires dans le magasin et toucheront 25 % des bénéfices. Autre choix stratégique, les enseignes seront implantées en périphérie de ville moyenne. Y aura-t-il suffisamment de demande pour tous ces concurrents de discount ? La bataille sera féroce. De son côté, le groupe Carrefour annonce l’ouverture de trois nouvelles enseignes bon marché d’ici la fin de l’année 2023. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys