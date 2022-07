Supermarchés : des promos à gogo

Du carburant à prix coûtant, des promotions sur les produits vendus en lot, et même des tickets de péage remboursés. Dans la grande distribution, c'est la guerre des promos. Au moment de quitter l'autoroute, conservez bien votre ticket de péage. Chez Casino, tout le week-end, il vous sera échangé contre un bon d'achat, à hauteur de 40 euros maximum. L'objectif est de capter une nouvelle clientèle venue des quatre coins du pays. Mais les clients qu'on a croisés ce matin semblent peu convaincus. D'autres surenchérissent dans la guerre des prix. Ce week-end, Leclerc propose le carburant à prix coûtant. La formule est efficace, mais en réalité la réduction n'est que de un à deux centimes par litre à la pompe. Qu'importe, les automobilistes s'y précipitent. Ce matin du vendredi 29 juillet, il y a eu 20 minutes d'attente avant de faire le plein. Des promotions, il y en a aussi à l'intérieur des magasins. Carrefour fait des remises jusqu'à moins 70 %, sur les produits vendus par lot. À la fin des achats, tout le monde fait ses comptes. Le but de cette guerre de promotion est clair : les enseignes veulent fidéliser leurs clients et améliorer leur image. TF1 | Reportage J. Flieller, L. Schoneshofer