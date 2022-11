Supermarchés Discount : la bataille des prix

C'est un rituel toutes les semaines pour le spécialiste allemand du discount Aldi. Il s'agit de l'inauguration d'un nouveau magasin en plein centre-ville de Lyon. D'une superficie de 400 m² seulement, mais avec des machines à café de grandes marques pour 19 euros, moins d'un euro pour certains fruits et légumes, le tout dans un décor flambant neuf, plutôt surprenant pour ce genre d'enseigne. Jusque-là cantonné dans les zones commerciales, Aldi veut décomplexer les consommateurs es grandes villes. Et ce matin-là, l'opération séduction fonctionne. Mais l'enseigne n'est pas la seule à ouvrir des points de vente à tour de bras. Face à elle, il y a aussi Lidl, Supeco, Netto ou encore Costco. Tous se livrent dans une guerre sans merci. Avec l'inflation, ces magasins low cost sont les nouveaux rois de la distribution alimentaire avec des prix toujours plus bas. Alors, comment parviennent-ils à rivaliser avec la grande distribution. Elle enseigne gagnera la bataille des discount. Pour le savoir, direction cette zone commerciale en région parisienne ; Juste en face d'Aldi, une toute nouvelle marque de hard discount pourrait bien rebattre les cartes. Son nom vous est encore inconnu. C'est l'espagnol PrimaPrix. Son tout premier magasin en France ouvrira dans quelques jours avec une promesse : des prix 30 % moins élevé que tous les supermarchés. Alors comment PrimaPrix compte-t-elle se démarquer ? Une stratégie qui pourrait être très efficace face à Lidl et Aldi Un Espagnol, deux Allemands, mais où sont les géants Français de la grande distribution ? En fait, ils lancent l'offensif. Ils lancent la riposte. Carrefour a créé son spécialiste des petits prix, Supeco. Et Intermarché relance sa marque, longtemps laissée de côté, Netto. Opération relooking par exemple pour ce magasin normand, 600 000 euros investis. Netto veut aussi être le moins cher et tient à le faire savoir. En rayon, mille produits s'affichent avec des prix moins élevés que toutes les enseignes de hard discount. TF1 | Reportage V. Dépret, S. Hernandez, É. Nappy