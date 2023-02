Supermarchés : est-il juste de payer plus cher le dimanche ?

Imaginez un même panier, mais à la caisse, une addition plus salée le dimanche que le samedi. Une expérience vécue certains week-ends par les clients des enseignes Casino. Mais pour la plupart, les changements de prix sont passés inaperçus. Augmenter le prix de certains produits le dimanche, l'enseigne l'expérimente depuis 2018. Une pratique révélée cette semaine par un spécialiste de la grande distribution, avec des photos à l'appui. Premier exemple, un paquet de tartelettes à la fraise, vendu un euro et soixante-cinq centimes le samedi et deux euros le dimanche, soit 35 centimes de plus. Au rayon des produits ménagers, même constat. Un produit dégraissant est vendu à 74 centimes de plus le dimanche. Palme d'or pour des yaourts à la pistache, affichés à deux euros et dix centimes le samedi et deux euros et quatre-vingt-cinq centimes le dimanche, soit 75 centimes de plus. L'enseigne assure avoir arrêté l'expérimentation dès la fin du mois de janvier. Dans un communiqué, elle explique que l'ouverture de ces magasins le dimanche engendrent des surcoûts, notamment une majoration des salaires. TF1 | Reportage M. Alibert, M. Ramauge, JY. Chamblay