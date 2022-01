Supermarchés : et si on prenait son temps à la caisse ?

Aux caisses automatiques, certains n'y passent pas plus de trente secondes puisqu'ils sont pressés. Mais pour d'autres, c'est tout l'inverse. Nous voici à la "blabla caisse" d'un supermarché à la Montagne (Loire-Atlantique), un lieu où le client peut parler à la caissière, 15, 20 mn à raconter sa vie. Bref, prendre le temps comme le montrent ces images dans la vidéo en tête de cet article. "La vie va trop vite. Et là, nous, on avait besoin de parler avec les gens, on avait besoin de contact", confie une cliente. Mélody Prud'homme, qui connaît bien les habitués, s'est portée volontaire pour tenir cette caisse. Elle est plébiscitée par les personnes âgées. "Souvent, c'est leur seule sortie de la journée. Donc, ils ont besoin d'échanger. On est les seules personnes avec qui ils vont pouvoir discuter. On sent qu'ils sont contents", souligne-t-elle au micro du 20h de TF1. Pour les magasins, c'est aussi un moyen de les fidéliser sans pour autant perdre les autres clients. "On a des caisses pour tous les clients : des caisses en libre-service pour les petits paniers et les clients pressés du midi et des caisses dédiées aux personnes qui veulent prendre leur temps", précise une responsable de l'hypermarché. Ce modèle a été emprunté à nos voisins hollandais. Là-bas, on les appelle les "Klets-Kassa", ou les "caisses de bavardage" où on parle de tout et de rien. Aux Pays-Bas, 200 grandes surfaces proposent ce service bien loin des deux supermarchés français à le faire. Mais la grande distribution pourrait bien se plier à cette tendance. TF1 | Reportage T. Leproux, R. Roiné