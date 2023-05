Supermarchés : ils innovent pour éviter les vols

Des magasins comme celui-ci, il n'y en a pas encore beaucoup dans l'Hexagone. Sa particularité se cache à l'intérieur de la vingtaine de caméras, qui scrutent les mouvements des clients, une intelligence artificielle qui capte les gestes suspects, et alerte immédiatement les responsables de magasin sur leurs téléphones. Nous testons le dispositif, en introduisant plusieurs articles dans un sac, et à peine quelques secondes plus tard, une alerte a été envoyée. Prise la main dans le sac. Le responsable reçoit quasiment en direct les vidéos. Si les alertes se sont déclenchées, c'est que la technologie a été capable de repérer plusieurs indices. Le magasin paye 350 euros pas mois pour ce dispositif, et l'investissement porte largement ses fruits. Avec l'augmentation du coût de la vie, de nouveaux profils de voleurs apparaissent, des clients réguliers, des personnes âgées, dans les rayons alimentaires en particulier. Plus 10 % de vol en un an. Les supermarchés sont à la peine pour enrayer ce phénomène. Seulement 5 % des voleurs sont arrêtés. Dans les commerces équipés de caméras intelligentes, ce ne sont pas 5 %, mais jusqu'à 50 % des vols qui sont évités. Un directeur de magasin, lui, a trouvé un moyen d'éradiquer 100 % des vols sur certains produits, en s'équipant d'une borne où l'on peut choisir ses articles. Il n'y a aucun vol possible puisque les articles ne sont pas en rayon, mais à récupérer à l'accueil. TF1 | Reportage J. Corbillon, P. Bouffard, T. Debaene