Supermarchés : la bataille du hard discount

Des prix 5 à 10 % moins chers que dans les autres supermarchés. C'est ce que promet cette enseigne espagnole Primaprix. Elle vient d'ouvrir ses deux premiers magasins en région parisienne. À l'intérieur, sur 250 m², des produits d'hygiène ou d'entretien, mais aussi du biscuit et du frais. Les 2 500 références à prix cassés attirent les clients. Mais comment cassent-ils les prix ? Ils se définissent comme des chasseurs de bons plans. Ils achètent des produits de grande marque déstockés, importent des lots de produits étrangers. Le soda, par exemple, provient de République Tchèque, les céréales et les gâteaux viennent directement d'Espagne. Mais sont-ils vraiment moins chers que les autres enseignes discount ? Nous sommes allés vérifier en comparant les prix avec ceux d'un magasin Aldi situé 100m plus loin. On a mis dans notre panier un soda, un camembert, du café et du pain de mie. Résultat : 7,62 euros pour Aldi, contre 7,65 euros pour Primaprix. Au rayon Ultra Discount, une nouvelle marque va apparaître dès l'année prochaine. Il se nomme Atacadao, filiale de Carrefour. Lidl, Aldi, Leader Price... rien que dans l'alimentaire, il existe déjà neuf enseignes dans le pays. Pour Olivier Dauvers, spécialiste commerce et grande consommation, le marché est en pleine évolution. Le discount se développe à un rythme effréné. Chaque semaine, neuf nouveaux magasins ouvrent dans l'Hexagone. TF1 | Reportage L. Romanens, P. Corrieu, G.Vuitton