Supermarchés : les régions les moins chères

Jordan habite dans le Finistère et rentre tout juste de vacances. Chez lui, les placards sont vides, il est grand temps de faire les courses. En plus des promotions, il a de la chance. Alimentation, produits ménagers, cosmétiques, les supermarchés des régions font partie des moins chers de France. La Haute-Marne, la Vendée, et les Côtes-d'Armor sont les trois départements les moins chers. D'ailleurs, toute la Bretagne fait figure de bonne élève, tout comme le Centre-Val de Loire. À L'inverse, les prix les plus élevés se trouvent le long de la côte méditerranéenne, dans le Nord ou comme en Île-de-France. Mais avez-vous une idée de l'écart de prix ? Jusqu'à 17,5% dans la capitale, un record. Nous avons comparé les prix. Pour un kilo de sucre d'une grande marque nationale, montant 1,94 euro près de Brest et plus de deux euros dans l'Aude, à Narbonne. Dans les Yvelines, les prix explosent, 2,55 euros affichés en rayon. C'est le niveau de concurrence qui explique ces différences pour Olivier Dauvers, spécialiste de la grande distribution. Plus de détails dans le reportage en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Beringer, J. Jeunemaître, G. Bertrand