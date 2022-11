Supermarchés : l'intelligence artificielle pour éviter le gâchis

Dès l'ouverture de son magasin, la routine d'un directeur d'hypermarché est d'identifier les produits dont la date limite de consommation est proche pour les mettre dans un rayon dédié aux promotions. Avant, il fixait le montant de cette réduction arbitrairement à l'intuition. Mais depuis quelques mois, c'est une intelligence artificielle qui travaille pour lui. Il scanne chaque article. Automatiquement, un logiciel lui imprime le taux de remise à appliquer. Un taux de remise de 25% est sorti pour un article par exemple. Pour arriver à ce degré de précision, le logiciel analyse une quarantaine de données simultanément comme le jour de la semaine, la météo... Résultat sur un an : l'enseigne a divisé par deux le nombre de produits jetés. Pour mieux gérer ses stocks, la grande distribution mise de plus en plus sur l'intelligence artificielle. Comme un robot équipé de capteur et de caméra pour repérer les espaces vides dans les rayons. Ou des centaines d'appareils photo installés dans les allers. Toutes les dix minutes, ils prennent des clichés, analysés ensuite depuis la tour de contrôle de l'hypermarché. Les données permettent aux grandes surfaces d'être plus réactives, plus précises dans leur commande et surtout de collecter des informations sur les pratiques d'achat des consommateurs. TF1 | Reportage T. Leproux, T. Rolnik, V. Dépret