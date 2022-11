Supermarchés : pourquoi autant de rupture de stocks ?

Il manque du jambon, du fromage, du riz ou même de la soupe. Dans les rayons des supermarchés, il n'y a jamais eu autant de ruptures de stock, jusqu'à un produit sur dix dans certaines enseignes. La guerre en Ukraine et donc une crise de l'énergie sont en effet une des explications, mais il y a aussi le climat et la sécheresse de cet été 2022. L'endive par exemple, la saison commence à peine, mais elle aussi pourrait disparaître des rayons, du jour au lendemain. Moins de récolte et des frais de production qui vont bondir, car avant de devenir des endives, les racines sont stockées plusieurs semaines à deux degrés dans des immenses chambres froides. Résultat, il y a beaucoup moins de stock disponible cette année. Mais ce n'est pas tout, la chaîne logistique est elle aussi fragilisée. Le moindre grain de sable provoque des retards, pour cause, le manque de personnel dans les entrepôts. Il y a également une pénurie de main d'œuvre chez les transporteurs. On constate alors en magasin, des ruptures de l'approvisionnement et des trous dans les rayons pendant quelques jours. La rupture de stock concerne majoritairement l'alimentaire, mais de plus en plus de produits d'hygiène sont eux aussi confrontés à des pénuries d'emballage. TF1 | Reportage F. Moncelle, M. Chaize, G. Vuitton