Superyacht de Jeff Bezos : le pont doit-il s'incliner ?

C'est l'histoire d'un honorable vieillard bousculé par le capitalisme décomplexé. L'édifice, âgé de 144 ans, est un pont en acier. Monument national à Rotterdam, le pont De Hef a résisté aux bombardements allemands de 1940, mais il ne résistera peut-être pas à la puissance de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, pour permettre le passage de son nouveau yacht, sans ses trois mats. Les autorités ont accepté de démonter provisoirement une partie du pont au grand dam de certains habitants. "Si c'était, n'importe qui, mais là, c'est l'un des hommes le plus riche du monde qui pratique l'évasion fiscale et qui plus est se contrefiche de notre monument. Et ça, je ne suis pas d'accord", lâche un habitant. À l'origine de la discorde, le gigantesque yacht commandé par le milliardaire américain aux chantiers Oceanco. Ses 127 mètres de long en font officiellement le deuxième plus grand voilier au monde. Mais sa hauteur pose problème. Pour prendre le large, le trois mat, haut de 147 mètres, ne peut passer sous le de Hef. Qu'à cela ne tienne, Jeff Bezos propose de financer le démontage du pont. La mégalomanie du milliardaire ne semble pas offusquée tout le monde. "Si vraiment, c'est indispensable, autant être fière que ce bateau vient de notre port", dit une dame. "Ça ne me pose pas de problème. Que Jeff Bezos paie le prix fort. Ça crée de l'emploi, je n'y vois que des aspects positifs", ajoute une autre. Et pour profiter pleinement de ce bijou d'une valeur de 30 millions d'euros, Jeff Bezos a également commandé un navire de soutien. L'embarcation longue de 75 mètres peut accueillir une cinquantaine d'invités supplémentaires. TF1 | Reportage H. Dreyfus