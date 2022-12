Supporters français à Doha : ils seront au moins 6 000 dans le stade

De la musique bretonne a résonné hier soir dans les rues de Doha. Un spectacle insolite et inattendu. Le Bagad de Lann-Bihoué est arrivé en catastrophe au Qatar après la victoire de la France en demi-finale. Il participera ce soir au défilé de clôture avec d'autres groupes du monde entier. Mais la formation musicale de la Marine nationale compte bien sonner plus fort que les autres pour la victoire des Bleus. La victoire de la France, c'est aussi l'objectif de Dominique Garnier. Supporter historique des Bleus depuis 1982, il suit son équipe préférée dans toutes les Coupes du monde. Il s'est levé à l'aube et compte fébrilement les heures avant le match. Dominique Garnier n'est pas tout seul pour soutenir les Bleus pour son aventure au Qatar, 6 000 supporters français ont fait le déplacement. Ils ont installé leur QG dans un bar au nord de Doha. Même s'il n'est pas encore midi et que certains ont passé la nuit dans l'avion, ils sont tous branchés sur 100 000 volts. Les Argentins eux sont sept fois plus nombreux. Peu importe, les Français comptent bien compenser en donnant de la voix. TF1 | Reportage S. De Vaissière