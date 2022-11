Sur la ligne de front avec les artilleurs ukrainiens

Dans un sous-bois, à l'abri des drones, des hommes se préparent. Leur force de frappe est un obusier de 27 tonnes, monté sur chenilles et son canon pouvant atteindre une cible située à 20 km de distance. L'ordre vient d'être donné de faire feu sur les lignes ennemies. Une opération qui nécessite de se déplacer sur une autre position de tir. Comme l'explique le commandant Andriy "Anaconda", 63e brigade de l'armée ukrainienne. Sur ce front de Kherson, ces artilleurs veulent repousser les Russes à coups d'obus de gros calibres. En plein champ, à 9 km de la ligne de contact, le blindé s'installe. Les coordonnés sont calculés à l'ancienne, par triangulation, sur un matériel d'époque soviétique. La visée se fait manuellement, mais touche souvent au but. Des artilleurs nous montrent comment enclencher des coups de canon. Les tirs sont puissants et les résidus d'explosifs projetés en l'air enflamment quelque peu la végétation alentour. Mais il faut éteindre ce petit incendie rapidement avant de filer car le danger arrive très vite. Ils ne seront que dans les heures qui viennent si leur objectif a été détruit. Le sort de la bataille de Kherson sur ce front sud de l'Ukraine se joue en tout cas tous les jours dans ce duel d'artillerie lourde. TF1 | Reportage M. Scott, G. Haurillon, P. Lormant