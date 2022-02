Sur la ligne de front : la résistance des forces ukrainiennes

Jusqu’où peut-on aller sur cette route sans risquer sa vie ? “Jusqu’à Chtchastia, c’est bon”. Mais, en entrant dans la ville en question, nous nous rendons compte très vite que c’est ici que les combats ont lieu. Ces soldats ukrainiens font de leur mieux pour ralentir la progression de l’ennemi. Les Russes se trouvent au bout de l’avenue à 400 mètres, au niveau de ces deux blindés qui en barrent le passage. Il faut, à la fois, résister aux assaillants et garder un œil sur les civils. Ici, à droite, une femme avec un jeune homme, visiblement handicapée qui peine à se mettre en sécurité. Les militaires ukrainiens nous ont vu. Ils veulent vérifier qui nous sommes. Dans cette zone de guerre où l’ennemi peut avoir des collaborateurs, mieux vaut s’assurer de l’identité de chacun. La pression de l’envahisseur est de plus en plus forte. Nous voyons d’abord des chars se replier dans l’après-midi, puis cette colonne de transport de troupes ukrainiennes se mettre en ordre de marche vers l’arrière, car un mouvement d’encerclement est en cours. Découvrez la suite du reportage dans la vidéo ci-dessus. T F1 | Reportage M. Scott, G. Aguerre, A. Gaudin