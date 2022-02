Sur la ligne du front en Ukraine

Des soldats ukrainiens nous entraînent le long de la ligne de confrontation. Les obus venus de la partie adverse et les séparatistes pro-russes de Donbass ont truffé d'impacts une zone d'habitation située trop près du front. Or, contre toute attente, des civils continuent de vivre dans ce village presque fantôme. L'état-major ukrainien se prépare à une possible attaque imminente de la part de Moscou en soutien aux séparatistes. La zone est particulièrement exposée à une invasion selon le lieutenant Bohdane. Un territoire séparé du reste de l'Ukraine par une ligne de démarcation infranchissable que seuls des observateurs internationaux ont parfois le droit d'approcher et dont l'unique point de passage ou presque ressemble carrément à un poste-frontière entre deux pays étrangers. Des civils peuvent au compte goutte y transiter, mais à condition d'avoir leur passeport avec eux. Finalement, pris au milieu de ce bras de fer entre l'est et l'ouest, les habitants du Donbass se sentent bien vulnérables. Déjà amputé d'une partie de leur territoire, les Ukrainiens savent qu'il ne serait pas facile de résister à une intervention russe, et le peu d'empressement que montrent les occidentaux à les accueillir au sein de l'OTAN ou de l'Union européenne ne fait rien pour les rassurer. TF1 | Reportage M. Scott, G. Parrot