Sur la route des légendes du Pays basque

Quelque part au pied de la montagne, un hameau attire notre attention. Il est, semble-t-il, précédé d'une sulfureuse réputation. Il s'agit de Zugarramurdi, en Espagne. "Une chasse aux sorcières s'est produite ici il y a 400 ans. L'inquisition est venue et elle a accusé les gens du village de se livrer à des pratiques occultes", raconte une femme. Que s'est-il passé dans cette ville ? Comme beaucoup d'autres avant nous, nous avons été envoûtés. "Ma mère a décidé de s'installer dans le village quand je suis né. C'est qu'elle ressentait des choses, des énergies. C'est difficile à expliquer, mais elle trouvait que cet endroit était spécial", confie Joanes Andueza. Le jeune homme a grandi tout près des grottes que nous avons visitées. La légende prétend qu'une cinquantaine de personnes y auraient pratiqué la magie noire. Leur procès mené par l'inquisition espagnole s'est bien tenu en 1610. "On leur reprochait tout et n'importe quoi, de provoquer des orages, de manger des enfants, de provoquer la mort et les maladies des animaux, surtout de participer au sabbat ou Akelarre en Basque, des sortes de fêtes, de messes noires, selon l'inquisition, avec le diable", explique Joanes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.