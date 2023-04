Sur la route du gruyère

Voici le but de notre voyage : observer la course d'une lame pénétrant la pâte d'un morceau de gruyère. Depuis la ville du même nom, 1 000 tonnes de ce fromage sont exportées chaque année. Pour saisir l'image des meules affinées six mois minimum, il faudra passer de vallée en vallée, suivre Bertrand Pidoux, d'Arco Mushing Team, avec ses chiens polaires. Le réchauffement climatique aura raison de notre course en traîneau. Par la route, nous filerons vers le pays d'en haut tel que le nomment les cartes routières indiquant la route du gruyère. La falaise aura des airs de forteresse. Nous y remarquerons une porte. Température constante, 95% d'humidité. Le lieu est étonnant, creusé durant la Seconde Guerre mondiale par crainte d'une agression territoriale, des kilomètres de galeries abritaient des soldats. Arrivé dans la salle des machines, tout est intact. À 50 mètres et 240 marches plus bas, une passerelle permet de franchir les gorges pour atteindre l'autre partie de l'ouvrage. Un goulot d'étranglement naturel choisi par les stratèges militaires de l'époque. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Renouil, M.H. Astraudo, J.F. Mompas