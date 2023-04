Sur la route du gruyère

Une fois franchies les murailles du château d'Aigle, Nicolas, le conservateur, nous faisait découvrir un lieu et une tradition remontant au 19e siècle. Gravées dans la pierre du cachot, les dates s'entremêlaient, comme pour freiner la course des années. Durant trois ans, une guerre sanglante opposa la Confédération suisse au royaume de France en 1475. Elle s'acheva par la mort du duc de Bourgogne. Le champ de bataille est aujourd'hui planté de vignes de cépage chasselas. Elle recouvre près de 60% du canton de Vaud, au pied des Alpes suisses. Dans l'autre vallée, la patrie du gruyère. Pour s'en approcher, nous suivons Bertrand et ses chiens polaires. Mais le réchauffement climatique bouleverse la saison d'hiver. La neige n'est pas tombée depuis plusieurs semaines, les chiens ne peuvent poursuivre. Nous filons vers le pays d'en haut, tel que le nomment les cartes routières indiquant vers la route du gruyère. La falaise a des allures de forteresses, si bien qu'une porte y est creusée. L'endroit a été gardé secret durant des décennies. La Suisse compte près de 20 000 fortifications souterraines, comme celle-ci. TF1 | Reportage S. Renouil, M. H. Astraudo, M. Cailly