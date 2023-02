Sur le front : une vie entre deux mondes

Quand on traverse les zones en guerre, on se dit que plus personne ne peut y vivre. Et pourtant, après des mois de bombardements, des gens continuent de loger dans ces appartements. Un habitant nous explique qu'on a remis l'eau courante dans les canalisations de son immeuble. C'est un vrai confort, étant donné les circonstances. Plus on approche du front, plus les contrastes sont saisissants. Quand par exemple surgissent au détour d'une route les hélicoptères de combat, qui mettront moins de deux minutes, pour aller jusqu'à la ligne russe tirer leurs roquettes. Rien qui ne trouble, des soldats se mêlent aux civils pour une pause café, avant de repartir dans la tranchée. Dix kilomètres plus loin, la ville de Bakhmout est carrément encerclée par les Russes. Mais là aussi, la vie s'organise. Dans ce logement, on accueille tous ceux qui veulent se réchauffer, s'informer ou recharger leur portable. Comme un rayon de soleil au milieu du chaos, des volontaires ont même sauvé un violon des décombres, en espérant trouver le musicien qui saura en jouer. TF1 | Reportage M. Scott, P. Bouffard, A. Pocry