Sur le marché florissant du vélo, les fabricants livrent bataille

Qu'il soit neuf ou d'occasion, le vélo est le grand gagnant de ce déconfinement. Il n'a jamais aussi bien roulé. Ces dernières semaines, 150 000 Français ont apporté leur vieille bicyclette chez le réparateur. Et quand les amateurs du vélo font leurs achats, ils plébiscitent le made in France. Cet engouement a sauvé certains fabricants au bord de la faillite.