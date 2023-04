Sur le pouce : la France réinvente le "fast-food"

S'il y a un pays où l'on aime passer des heures à table, déguster entrée, plats, fromage et dessert, c'est bien la France. Mais sommes-nous en train de prendre de nouvelles habitudes ? Il n'y a jamais eu autant de "fast-food" dans le pays. De 13 000, il y a 20 ans, ils sont aujourd'hui 52 500. Et pour se distinguer des traditionnels burgers et autres pizzas, certains ont des idées surprenantes, comme un bar à cordon-bleu. Pour goûter à ce bijou de technicité à 9 euros, il vaut mieux s'armer de patience, car la file d'attente est parfois longue. Pour se démarquer, il vaut mieux être original. Après les croissants burgers qu'on n'attendait pas, voici les taco sushi. "C'est la base d'un sushi mais en forme d'un tacos. En vrai, l'idée n'est pas mal et même le goût. Franchement, top", confie un jeune client. Le restaurant Noori n'a même pas un an, mais il est rempli tous les soirs, grâce à une stratégie bien rodée : un plat coloré, parfait pour Instagram. TF1 | Reportage D. Sitbon, E. Spertino, C. Nieulac