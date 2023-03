Sur "Les chemins noirs" avec Jean Dujardin

Il prend la route avec le corps et l'âme brisés. Plus de 1 000 kilomètres de marche pour guérir d'un accident qui a failli lui coûter la vie. "Sur les chemins noirs" est l'adaptation du récit autobiographique de Sylvain Tesson. En 2015, l'écrivain a traversé l'Hexagone pour se reconstruire. Il n'a alors emprunté que les petits sentiers. "Quand un animal est blessé, il se retire dans le silence, alors que quand on est accidenté et que l'on veut se reconstituer par la marche à pied, on n'a pas du tout envie d'être sur des chemins empruntés". Jean Dujardin a accepté de refaire le trajet de l'écrivain et de revivre son aventure sous l'œil des caméras. En effet, il a aimé le livre et aussi, il est adepte lui-même de grandes randonnées. "On peut se soigner avec tous ces chemins". Le fait de suivre ces sentiers perdus, c'est aussi constater la disparition progressive des zones sauvages et de la paysannerie. "Sur les chemins noirs" raconte un voyage poétique et nostalgique hors des sentiers battus. TF1 | Reportage S. De Vaissière, E. Berra,