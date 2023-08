Sur les terres du bouquetin

C'est un voyage hors du bruit et hors du temps. L'histoire d'un revenant et de son territoire : le bouquetin de Pyrénées. Le mont Valier se réveille sous une lumière d'été et nous confie son meilleur guide. Julien Canet est chargé du suivi du bouquetin pour le parc naturel régional. Il est aussi photographe animalier. Deux métiers pour une même passion. Des centaines d'heures à marcher à le chercher. Présent depuis des milliers d'années dans ces montagnes, le bouquetin a disparu au début du XXe siècle. Chassés en grand nombre, les derniers s'étaient réfugiés du côté espagnol. Sa réintroduction a été décidée en 2014. Au total, 22 bouquetins sont alors prélevés et relâchés ici dans la vallée d'Ustou. Ce jeune mâle a le sens de la mise en scène. Il se déplace à la verticale et se joint du vide et du vertige. Les Magdaléniens, les derniers chasseurs-cueilleurs installés ici il y a 17 000 ans. Ils ont partagé les mêmes vallées et les mêmes abris comme ici : la grotte de Niaux avec son porche d'entrée de 55 mètres de hauteur. TF1 | Reportage D. Salomon, S. Iorgulescu