Sur les traces des semences paysannes oubliées

Depuis 30 ans, Christiane Dorléans arpente les jardins normands pour trouver des semences paysannes oubliées. Elle est venue chercher un trésor chez le jardinier amateur René Conos : des graines de haricots quasiment disparues. Celles-ci étaient offertes par un ami de sa famille pendant la guerre et jalousement gardées depuis. René veut faire don d'une partie de ces graines. Aidée de sa bible des plantes anciennes et des souvenirs de René, Christiane retrace l'identité de l'espèce. Il faudra en moyenne deux à trois ans pour connaître toute l'histoire de ces graines. Certaines sont conservées, tandis que d'autres sont plantées dans leur musée. En sauvant ces espèces de la disparition, Christiane veut sauvegarder le patrimoine normand et la mémoire de ses habitants. Depuis un siècle, l'agroalimentaire a sélectionné des graines pour leur vigueur et leur rendement. Toutes les autres étaient vouées à rester dans l'ombre. Nous mangeons 150 types de fruits et légumes différents, alors qu'il en existe plus de 7 000 dans l'Hexagone.