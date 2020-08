Sur les traces du Beaufort, le prince des gruyères

Seules deux races bovines sont autorisées à produire le Beaufort : la Tarine, de couleur fauve, et l'Abondance à tête blanche. Le lait collecté est immédiatement pompé et chauffé à 33°C dès son arrivée à la coopérative de Beaufort (Savoie). Une fois la pâte cuite, la cuve est vidée et le processus d'égouttage, d'affinage et de maturation du Beaufort peut commencer. La dernière étape dure entre sept et dix mois. Ce fromage se déguste du matin au soir et sert d'ingrédients à la tarte au Beaufort.