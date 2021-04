Sur les traces du crocodile orange au Gabon

Cette fois plus de doute. Des scientifiques venaient de retrouver une nouvelle espèce, un crocodile orange. C'était une expédition à travers les forêts tropicales du Gabon à 5 300 km de la France. Un univers hostile encore inexploré avec des animaux sauvages et des insectes agressifs, comme ces fourmis rouges, des magnans carnivores. Leurs morsures sont douloureuses, comme une piqûre de guêpe. Ce périple, une réalisatrice française a pu le vivre. Elodie Fertil, réalisatrice de l'"Expédition Abanda, à la recherche du crocodile orange", découvrait l'existence de ces crocodiles à travers un article et sautait dans un avion dans l'espoir d'être la première à filmer ces reptiles uniques au monde. "Quand j'ai contacté l'équipe, on repart, on va partir explorer les grottes au Gabon dans trois semaines. Il y a cette angoisse d'être réalisatrice, c'est-à-dire est ce qu'on va vraiment les voir ?", raconte-t-elle. Des journées entières et des nuits blanches à traquer l'animal, dans des grottes bondées de chauve-souris. Mais toujours pas de crocodile orange. En s'aventurant dans une ultime cavité, difficilement accessible, enfin, le spéléologue attrapait le crocodile, piégé par la montée des eaux, il y a des milliers d'années. Cette sous-espèce avait trouvé refuge dans les grottes. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article.