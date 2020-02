Sur quelle tonalité le Royaume-Uni s'est-il réveillé au lendemain du Brexit ?

Ce samedi, contrairement aux attentes, la presse britannique ne s'est pas empressée de mettre l'Union Jack sur les Unes. The Sun a opté pour un titre qui joue la carte de l'apaisement. The Guardian a préféré, pour sa part, s'adresser à l'Union européenne avec un brin de nostalgie. Rappelons que pour beaucoup de Britanniques, ce Brexit était comme un jour de deuil national. The Daily Mirror, quant à lui, parle d'un moment d'histoire et se tourne d'ores et déjà vers l'avenir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.