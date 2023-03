Surf en hiver : un air de Californie en Bretagne

Apprivoiser les vagues, les dompter et ne faire plus qu'un avec même si l'eau est à moins de 10 degrés. Surfer l'hiver n'effraie pas ces Bretons au contraire. Florence surfe depuis dix ans pour son loisir. Avant chaque session d'hiver, elle s'équipe d'une combinaison adaptée. Avec ces 5 000 km de littoral, la Bretagne est une terre propice au surf. Le nombre d'écoles a doublé en cinq ans et l'activité est de moins en moins saisonnière. Yann Salaûn a créé son école pour vivre de sa passion. Son sport fait de plus en plus d'adeptes. Ce matin d'hiver, l'ancien champion transmet son savoir à ce groupe de débutant. Plus de pratiquants, donc plus d'achats de matériels. Dans un magasin spécialisé à Brest, plus de 1 500 planches sont proposées à la vente. Il y en a pour tous les budgets. En France, le surf génère près de 2 milliards de chiffre d'affaires. Le secteur est porté par les réseaux sociaux grâce à de nombreux influenceurs, mais aussi par des champions. Sur la plage de la Torche, des sportifs de haut niveau s'entraînent toute l'année. Ils offrent un spectacle pour les promeneurs. La carte postale est magique en cette fin de journée. Profitez de l'océan et des dernières lueurs d'un jour. Ce soir-là, la Bretagne prend des allures de Californie, le paradis des surfeurs. TF1 | Reportage M. Pirckher, a. Janssens, R. Cann