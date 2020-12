Surf : Nazaré au Portugal, la capitale mondiale des grosses vagues

Elles font rêver, mais aussi trembler les meilleurs surfeurs du monde. Souvent chassées, parfois domptées, ces vagues géantes qui peuvent atteindre 30 m de hauteur naissent au Portugal au large de Nazaré. "C'est un endroit magique, surtout quand vous aimez les grosses vagues et le gros surf", précise un surfeur. Seule une dizaine de spécialistes au monde osent défier leur immensité. Justine Dupont en fait partie. Cette Française a quitté la Gironde pour s'installer à Nazaré, il y a quatre ans. Avant la pandémie de Covid-19, le phare de Nazaré attirait chaque hiver des milliers de passionnés en quête de sensation forte. La petite ville de pêcheurs de 15 000 habitants est devenue en quelques années une référence mondiale du surf de vagues géantes. Pour comprendre comment se forment ces grandes vagues, il faut prendre de la hauteur et observer depuis le ciel un phénomène géologique unique au monde. Il existe depuis toujours, mais le monde du surf l'ignorait. Il y a dix ans, Pedro Pisco, chargé des sports pour la mairie de Nazaré, a rêvé le potentiel de l'endroit. En 2010, il veut dynamiser l'image de Nazaré et attirer les touristes les mois d'hiver. "Les gens ne savaient pas que cet endroit était exceptionnel. On a donc mis au point une stratégie autour des grandes vagues et d'un championnat du monde. Des spots comme Hawaï ont mis dix ans pour se créer une image. Nous, on a réussi plus vite grâce aux réseaux sociaux". Et depuis dix ans, Nazaré vit toute l'année au rythme des vagues. La ville et ses alentours comptent plus d'une centaine d'écoles de surf, pour tous les âges et tous les niveaux. Il faut des années d'entrainement avant d'affronter des grandes vagues, et de profiter d'une petite notoriété.